O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira que chegou a uma decisão sobre se deve ratificar o cumprimento pelo Irã do acordo internacional para reduzir seu programa nuclear.

"Eu decidi", afirmou o presidente, sem revelar sua decisão. "Vou avisar qual é a decisão", acrescentou.

Trump já aliviou sanções contra Teerã como parte do acordo e não se espera que declare que o Irã violou o pacto assinado durante a administração de Barack Obama para reduzir o enriquecimento de urânio.

Mas ainda sim ele pode recusar uma nova certificação do acordo após o prazo de 15 de outubro, uma decisão fortemente discutida no Executivo americano.

Apesar de a Casa Branca querer confrontar o Irã em relação ao seu programa de mísseis balísticos e seu apoio a grupos em todo o Oriente Médio, não há consenso sobre se os Estados Unidos devem abandonar o acordo nuclear, que também foi assinado por outras cinco potências.

A retirada de Washington poderia provocar uma crise internacional, causando fúria entre os aliados europeus e dando origem a um confronto com as poderosas forças iranianas e seus parceiros do Iêmen ao Estreito de Ormuz.

A Casa Branca tem até 15 de outubro para informar o Congresso sobre uma nova certificação do acordo.

