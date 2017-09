A Venezuela "está desabando e o povo venezuelano, morrendo de fome", afirmou nesta segunda-feira o presidente americano, Donald Trump, em um jantar com um pequeno grupo de presidentes latino-americanos em Nova York para discutir a crise política no país.

Trump disse que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "desafiou seu próprio país" e é culpado por "um governo desastroso", advertindo que pode solicitar novas sanções contra Caracas.

Washington já impôs sanções contra a Venezuela e no dia 11 de agosto alertou que os Estados Unidos contemplavam uma série de ações contra Caracas, "incluindo uma possível opção militar caso fosse necessário".

Trump não repetiu essa advertência nesta segunda-feira, mas disse que os Estados Unidos estão preparados para novas ações, sem dar mais detalhes.

"Suas instituições democráticas estão sendo destruídas", disse. "Nossa meta deve ser ajudá-los e restaurar sua democracia".

Participaram do jantar o presidente Michel Temer e seus colegas de Colômbia, Juan Manuel Santos, e Panamá, Juan Carlos Varela, além da vice-presidente argentina, Gabriela Michetti.

"Na opinião de todos os participantes do jantar é preciso uma solução democrática na Venezuela", disse Temer a jornalistas ao fim do encontro no hotel Lotte New York Palace de Manhattan.

A ideia é aumentar a pressão dos países latino-americanos e caribenhos "para pressionar por uma solução democrática, mas uma pressão diplomática", esclareceu.

Consultado sobre se discutiram sanções concretas, Temer confirmou que se falou em sanções, que seriam "verbais, palavras diplomáticas, democráticas".

Segundo Temer, o presidente colombiano mencionou no jantar a preocupação com os refugiados venezuelanos.

* AFP