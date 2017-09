O presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou nesta segunda-feira que a Turquia fechará a fronteira terrestre com o Curdistão iraquiano e ameaçou suspender as exportações curdas de petróleo através do território turco.

"Esta semana serão adotadas medidas. As entradas e saídas serão fechadas na fronteira", declarou Erdogan em represália à celebração nesta segunda-feira de um referendo sobre a independência do Curdistão iraquiano.

O presidente turco acrescentou que a exportação de petróleo do Curdistão iraquiano cessará quando a Turquia fechar a passagem.

