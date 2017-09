Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia deveriam adiar a avaliação do estágio das negociações do Brexit, inicialmente prevista para a cúpula europeia de 19 e 20 de outubro, segundo um projeto de resolução do Parlamento Europeu ao qual a AFP teve acesso.

No documento, o Parlamento pede ao Conselho Europeu (que representa os estados) "que decida em sua reunião de outubro adiar a avaliação para saber se foram feitos progressos suficientes" durante a quinta rodada de negociações, entre 9 e 12 de outubro em Bruxelas.

A resolução será debatida na terça-feira e votada na quarta-feira, durante a sessão plenária do Parlamento de Estrasburgo (França).

