A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, no início da noite de sexta-feira, 22, uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão que vitimou duas pessoas: uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 43 que, segundo as autoridades policiais, eram mãe e filha. Elas eram passageiras de um Vectra com placas de São José, que trafegava na BR-282, próximo ao quilômetro 63, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. A batida também acabou deixando outras três pessoas feridas, sendo duas com lesões graves.

Um homem de 35 anos que conduzia o Vectra, um adolescente de 12 e um menino de 4, que eram passageiros, também se machucaram. As crianças foram as mais atingidas: lesão no fêmur e parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros encaminhou-as ao hospital

O motorista do caminhão Cargo com placas de Itajaí, um homem de 24 anos, saiu ileso. O trânsito ficou completamente interrompido nos dois sentidos das 18h45min às 22h.

Leia também:

Homem morre após colisão frontal na BR-282, em Lages

PM prende suspeito de estuprar menina de 10 anos em Blumenau

Nova testemunha diz ter alertado reitor duas vezes sobre irregularidades no ensino a distância