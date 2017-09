Um homem foi encontrado morto dentro de um apart-hotel em Canasvieiras, Florianópolis. Conforme o G1-SC, a Polícia Civil informou tratar-se de uruguaio de 44 anos e que a suspeita é de que ele tenha morrido há cinco ou seis dias. Ainda segundo o G1-SC, a Polícia Militar foi acionada às 21h45min de domingo na Avenida das Nações após um inquilino reclamar para a gerência do mau cheiro vindo do apartamento da vítima. O homem foi achado morto sobre a cama, já em estado de decomposição.

Leitores da Hora de SC que moram na região fizeram contato com o jornal, relatando preocupação diante da movimentação na madrugada desta segunda-feira. No entanto, segundo a Polícia Civil informou ao G1, o uruguaio não tinha marcas de agressão e a suspeita é que ele tenha sofrido morte natural em decorrência de um câncer no esôfago. Ele teria sido atendido na última segunda-feira na Upa de Canasvieiras e depois não foi mais visto. Os relatos de inquilinos do prédio à polícia foram de que a vítima morava sozinha desde março deste ano e costumava viajar. A família já foi informada da morte, segundo a apuração do G1.