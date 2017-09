A Escola de Educação Básica Almirante Boiteux , em Araquari, Norte de SC, foi invadida e depredada durante a noite deste sábado. A escola fica no Centro da cidade. Por causa da destruição, cerca de 1.100 alunos, do 6º período do Ensino Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio ficaram sem aulas nesta segunda-feira.

De acordo com a diretora da escola, Dina Carla, os bombeiros foram acionados por uma pessoa que passava pelo local e observou a movimentação. Ao chegarem na escola, os bombeiros controlaram o fogo no banheiro feminino, que ficou destruído. No banheiro masculino, torneira e vasos foram danificados.



Pichações nos bebedouros, livros da biblioteca destruídos pelo fogo, hidrômetro quebrado, vidros destruídos, uma parte do forro de PVC arrancada junto com fios e portas quebradas no lugar de alunos em sala de aula é o que se encontra na escola nesta segunda. No domingo, uma postagem no Facebook da escola avisava que não haveria aula no dia seguinte.



— Nossa esperança é de voltar às aulas amanhã (terça-feira) —, diz a diretora.



À princípio, nada foi roubado. Um Boletim de Ocorrência será registrado na Polícia Civil nesta tarde. A Gerência Regional de Educação já foi avisada e se deslocou até a escola nesta manhã. O IGP deve ir ao local nesta tarde.

