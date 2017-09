Donatella Versace se transformou nessa sexta-feira na principal atração da Semana de Moda de Milão com um desfile cheio de glamour em memória de seu falecido irmão Gianni.

No final do desfile da nova coleção da Versace, as supermodelos Cindy Crawford, Carla Bruni, Naomi Campbell, Helena Christensen e Claudia Schiffer surgiram vestidas de ouro, provocando aplausos da plateia.

A segurança teve que intervir para conter um público muito exaltado e disposto a subir na passarela com as convidadas de honra desse desfile surpresa.

"Gianni, isso é para você", disse uma narração lembrando o estilista italiano assassinado há 20 anos em Miami.

Calças de cores vivas e vestidos com estampas inspiradas na arte pop de Andy Warhol e o couro dos roqueiros entusiasmaram o público presente em Milão, entre eles o campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton e o diretor artístico da Gucci, Alessandro Michele.

* AFP