Uma confusão entre taxistas e motoristas que fazem transporte executivo para empresas de turismo tomou conta do aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, na tarde desta terça-feira. Apesar da briga e da troca de socos, de acordo com a subdelegacia da Polícia Civil do aeroporto, nenhum ferido se apresentou à DP. O tumulto não envolveu motoristas do Uber.

Segundo a Aerotaxi, cooperativa de taxistas do Herício Luz, um motorista executivo tentou "roubar" o passageiro de um taxista, mas não conseguiu. Esse motorista seguiu o taxista até o centro da cidade, onde teria lhe agredido, de acordo com o relato de Luis Carlos Vieira, conselheiro da Aerotaxi. Depois dessa confusão, ambos voltaram para o aeroporto.

— Quando chegou aqui, eles (executivo) ficaram inflamando os nossos motoristas (da cooperativa). Foi quando acabaram entrando em confronto e generalizou a briga.

O motorista que teria seguido o taxista é o que aparece nas imagens sem camisa. A Polícia Civil repassou o veículo e o número da empresa para qual ele trabalha. No entanto, ele não foi localizado.

Confusão entre taxistas e motoristas do transporte executivo no Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. Foi hoje por volta das 14h pic.twitter.com/87IcDBEchk — Marcus Bruno (@OMarcusBruno) 19 de setembro de 2017

A confusão deixou passageiros e familiares tensos, que se aglomeravam na pista, que ficou bloqueada. Giovani Just, 34 anos, que aguardava os avós da sua esposa, conta que teve o carro amassado durante a briga.

— Um taxista entrou bem na frente do meu carro, trancou o aeroporto inteiro, saiu indignado acusando os motoristas do executivo. Um deles comprou a briga. Os dois deixaram os pertences e saíram no soco. Meu carro estava bem na frente de tudo e na confusão bateram na porta do meu carro. Eu estava esperando um casal de idosos de mais 80 anos, poderia ter acontecido alguma coisa com eles.

Segundo a polícia, é recorrente a confusão entre os taxistas e os motoristas do transporte alternativo. A Aerotáxi reclama que o serviço de transporte executivo é ilegal e está roubando os passageiros dos taxistas, não respeitando a fila e estacionando em local proibido.

Confusão entre taxistas e motoristas do transporte executivo no Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. Por volta das 14h (outro ângulo) pic.twitter.com/GwjAvID9g2 — Marcus Bruno (@OMarcusBruno) 19 de setembro de 2017