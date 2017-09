A Bolsa de Nova York iniciou a sessão em alta nesta terça-feira: o Dow Jones subiu 0,11% e o Nasdaq 0,34%.

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira: o Dow Jones Industrial Average caiu 0,24% e o tecnológico Nasdaq recuou 0,88%.

Adam Sarham, da 50 Parks Investment, disse na segunda-feira que houve um redirecionamento de investimentos que prejudicou as empresas tecnológicas. As ações tecnológicas agrupadas no S&P tiveram uma queda acumulada de 1,42%. A Apple recuou 0,88%.

* AFP