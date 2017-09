Wall Street fechou em queda nesta quinta-feira após sete recordes consecutivos do Dow. Analistas atribuíram a queda à realização de lucros e às dúvidas sobre a evolução da política monetária dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,24%, a 22.359,23 unidades, o Nasdaq caiu 0,52%, a 6.422,69 unidades e o S&P 500 teve queda de 0,30%, a 2.500,60.

Os investidores pareceram um pouco assustados depois que o Dow Jones e o S&P 500 fecharam nesta quarta-feira com recorde depois que o Federal Reserve (Fed) anunciou que vai se desfazer de ativos e que deve elevar a taxa de juros antes do final do ano.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiram a 2,277%, contra 2,268% de quarta-feira e o dos bônus a 30 anos caiu para 2,803%, de 2,808% na véspera.

* AFP