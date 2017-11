O dia começou complicado para os motoristas que precisaram sair do Sul e do Norte da Ilha na manhã desta quinta-feira. A chuva torrencial da madrugada provocou alagamento na SC-405, no Sul, do km 0,100 ao 0,400. Até as 7h30min, a velocidade média no trecho não passava dos 4 km/h.

Já no Norte, um acidente teria provocado congestionamento na SC-401. A velocidade média era de 24 km/h. A batida foi relatada por usuários do Waze. A reportagem ligou para a base da Polícia Militar Rodoviária, mas não conseguiu contato.

Na BR-101, entre Palhoça e São José, o trânsito também é lento devido ao excesso de veículos, segundo a Autopista Litoral Sul.

Na Via Expressa, o tempo de deslocamento até a Ilha é de aproximadamente 30 minutos. A velocidade média no trecho não passa dos 9 km/h.

