O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse nesta quarta-feira, 29, que a data de votação da reforma da Previdência será "quando tiver votos". Ele alertou, porém, que o limite para que a votação seja viável ainda este ano é 17 de dezembro, considerando o calendário legislativo. Isso porque a última semana de atividade do Congresso Nacional será dedicada à votação do Orçamento de 2018.

O governo ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência e trabalha para convencer os partidos a votar pela proposta. O presidente Michel Temer deve reunir lideranças e presidentes das legendas em um jantar no domingo para tentar ampliar o apoio ao texto.