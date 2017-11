A Amazon anunciou nesta quinta-feira (30) que levará sua assistente digital Alexa ao local de trabalho, expandindo as conquistas da inteligência artificial, que ganharam terreno no mercado americano.

"'Alexa for Business' leva a Alexa que vocês conhecem e amam ao local de trabalho para ajudar todo tipo de trabalhadores a serem mais produtivos e organizados, tanto nos dispositivos Echo pessoais como compartilhados", destacou Tara Walker, da Amazon Web Services, em uma publicação do blog.

"No local de trabalho, os dispositivos compartilhados podem ser colocados em áreas comuns para que qualquer um os use, e os trabalhadores podem usar seus dispositivos pessoais para conectar-se no trabalho e em casa".

A Amazon, que tomou a frente com seus dispositivos operados por Alexa para automação residencial e outros serviços, disse que o assistente digital pode ajudar os trabalhadores a obter direções perto do trabalho, reportar um problema em algum equipamento e pedir fornecimentos.

"Você simplesmente pode dizer: 'Alexa, comece a reunião' e Alexa liga o equipamento de videoconferência, marca o número para a chamada em conferência e encaminha a reunião", exemplificou Walker.

O programa pode fazer chamadas telefônicas, enviar mensagens ou buscar informações, segundo Walker.

O anúncio marca o último passo da Amazon na expansão de suas ofertas de informática baseadas na nuvem, relacionadas com os dispositivos operados por Alexa.

