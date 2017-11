O Senado autorizou o Estado do Espírito Santo a contratar operação de crédito externo de até US$ 56 milhões com garantia da União com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A resolução foi publicada no Diário Oficial.

Também foi publicado nesta quinta-feira, 30, despacho do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, autorizando a contratação de financiamento de R$ 55,692 milhões pelo Estado do Maranhão com o Banco do Brasil, com garantia da União.