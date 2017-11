O uso generalizado de criptomoedas como o bitcoin poderia ameaçar a estabilidade financeira, alertou nesta quinta-feira (30) o membro do Federal Reserve (Fed), Randal Quarles.

Suas declarações foram feitas quando o bitcoin despencou após atingir, na quarta-feira, um valor dez vezes maior que o do começo do ano.

O bitcoin está na mira de mercados como o Nasdaq, e as bolsas de valores e mercadorias que operam em Chicago anunciaram que vão trabalhar com bitcoins no futuro.

O bitcoin está presente nas plataformas de trocas específicos, mas não nos mercados regulados. Ele não tem um banco central que lhe respalde e é regido por uma ampla comunidade de internautas.

Às 19H00 GMT (17H00 de Brasília), um bitcoin valia 9.734,98 dólares. Na quarta-feira, chegou a 11.434 dólares, para em seguida cair mais de 15%.

Nesta quinta, Quarles disse que em tempos de crises, a demanda de liquidez dos depositantes aumenta e pressiona os bancos. Contudo, ainda não ficou claro o que aconteceria com as criptomoedas em situações similares.

"A 'moeda', ou ativo, no centro desses sistemas não está respaldada por outros ativos, não tem valor intrínseco, não tem o aval de uma instituição regulada e, em muitos casos, de nenhuma instituição", disse.

"Enquanto em seu nível atual de uso essas moedas digitais não implicam riscos maiores, sua utilização em grande escala poderia gerar problemas de estabilidade financeira', de acordo com Quarles.

Se em situações de crise essas moedas não puderem ser trocadas a uma taxa estável por dólares, ou outras divisas, então "poderiam se tornar em um grande desafio ao sistema", avaliou.

* AFP