Um dos vice-presidentes do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Hiroshi Nakaso disse nesta quarta-feira que a instituição já dispõe das ferramentas necessárias para sair de seu programa de relaxamento monetário, num comentário que pode alimentar especulação de que o BC japonês pretende começar a apertar sua política a partir do próximo ano.

Nakaso não informou o quão próximo o BoJ está de desfazer seus estímulos monetários, mas ressaltou que a instituição pode aprender com a recente experiência do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) no aperto da política monetária.

Segundo Nakaso, o BoJ já possui os meios para absorver recursos financeiros de participantes do mercado através de suas operações de mercado regulares.

"Em que sequência o BoJ usará esse meios dependerá das condições econômicas e de preços, assim como do sentimento do mercado", afirmou Nakaso durante evento realizado pela Jiji Press.

Nas duas últimas semanas, cresceu a especulação de que o BC japonês pode considerar elevar suas metas de taxas de juros no futuro próximo a fim de mitigar os efeitos colaterais de sua agressiva política de relaxamento monetário.

Nakaso também comentou que as funções básicas dos bancos comerciais não foram afetadas pela política do BoJ, mas alertou que o relaxamento monetário intensificou a concorrência e pressionou os lucros do setor bancário. Fonte: Dow Jones Newswires.