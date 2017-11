O cachorro Apollo, do canil da Polícia Militar de Blumenau, teve o trabalho destacado em uma ação da Polícia Civil de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, nesta quinta-feira de manhã. A ação foi deflagrada pela Divisão de Investigação Criminal da cidade e resultou na prisão de seis pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em nove casas.

Para auxiliar na busca pelos entorpecentes, a polícia local pediu suporte do canil do 10º Batalhão, em Blumenau, que enviou a equipe com o cão farejador Apollo. Com o trabalho do cachorro, os policiais encontraram dois quilos de maconha e 400 gramas de cocaína que estavam escondidos em um espaço entre uma escada de concreto que não era visível para os policiais.

Segundo a PM de Ituporanga, "sem o cão a operação não teria êxito", pois os policiais não conseguiriam encontrar a droga escondida.

