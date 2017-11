Com apenas uma frase, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) deu a senha para que o PSDB peça o chapéu e desembarque de uma vez do governo. O principal alvo é Antonio Imbassahy, o tucano que ocupa a Secretaria de Governo e que, depois dessa declaração, perdeu de vez a força de permanecer no cargo. Com que moral ele irá comandar a articulação política do governo junto ao Congresso? Ainda mais porque resiste no PMDB a ideia de indicar para a vaga o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), defensor fiel de Michel Temer. A irritação do Planalto com o PSDB tem dois principais motivos: 1) Tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Geraldo Alckmin tem defendido o desembarque, com um claro desejo de descolar o partido de um governo impopular. 2) A bancada do PSDB na Câmara, que carrega a bandeira das reformas, não está se esforçando para a aprovação das mudanças na Previdência, pelo contrário. Deputados pressionam por mais mudanças no texto, que já foi desidratado. Padilha afirma que a decisão de trocar ministros é do presidente Temer.

FATALMENTE

Questionado sobre as declarações do ministro Padilha, o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), afirmou que fatalmente o partido deixará o governo, mas como isso vai ocorrer será definido pelo partido até a convenção, no próximo dia 9:

— Essa declaração do Padilha não nos causa sentimento de tristeza ou revolta.

PELA METADE

Peemedebistas que ainda acreditam na votação da reforma da Previdência levantam a seguinte possibilidade: votar apenas o primeiro turno, deixando o restante para depois do recesso. Essa hipótese não faz parte dos planos do Planalto ou do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

BOLETIM MÉDICO

Na entrevista coletiva em que falou sobre o PSDB, o ministro Padilha negou que esteja com problemas de saúde. Questionado, Padilha disse que está bem. Na última sexta-feira, ele teve um mal-estar e não discursou no evento da ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Assessores atribuíram ao stress.

FRASE

"Eu não cometi crime, mas fiz uma lambança", reconheceu o ex- procurador Marcelo Miller, na CPI da JBS.

