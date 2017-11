A chuva torrencial da madrugada alagou um trecho da rodovia SC-405, no bairro Rio Tavares, no Sul da Ilha de SC, o que dificultou a passagem dos veículos na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o problema ocorreu principalmente entre os quilômetros 0,100 e 0,400.

Apesar da água na pista, os veículos conseguiam trafegar pela via. Até as 7h, a PMRv não havia registrado nenhum acidente no local. A faixa mais prejudicada é a da direito no sentido Centro. A polícia garante que monitorou o trânsito pelas câmeras no início da manhã.

Segundo a Epagri/Ciram, nas últimas seis horas, choveu 23 mm na região central da cidade, 33 mm no Itacorubi e 26 mm em Santo Antônio de Lisboa. O volume normal para esse intervalo de tempo é em torno de 5 mm.

Até as 7h, o Corpo de Bombeiros Militar não havia recebido nenhum chamado de ocorrência referente à chuva. A reportagem não conseguiu contato com a Defesa Civil Municipal.

Uma equipe do Diário Catarinense gravou um vídeo na SC-405 por volta de 5h50min. As imagens mostram que o motorista do veículo precisou passar com cuidado no trecho alagado. Confira:

Foto: Arte DC