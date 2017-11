A cada 17 segundos, uma pessoa no mundo se infecta com o vírus HIV, causador da aids, em uma epidemia que já provocou até agora 35 milhões de mortes.

Estes são os cinco números-chave, publicados pela Onuaids por ocasião do Dia Internacional de Combate à aids, celebrado em 1ª de dezembro.

- 17 segundos -

Em 2016, cerca de 1,8 milhão de pessoas foram infectadas com o vírus da aids. Esta cifra representa uma média de uma nova infecção por HIV a cada 17 segundos, ou seja, quase 5.000 por dia.

- 2 em cada 3 -

Entre os adultos, o ritmo de novas infecções no planeta apenas diminuiu nos últimos anos, passando de 1,9 milhão em 2010 para 1,7 milhão em 2016. A África continua concentrando a maior parte dos novos casos, dois em cada três.

- Quase pela metade -

No caso das crianças, as novas infecções caíram quase pela metade desde 2010, passando de 300.000 para 160.000 em 2016.

A redução se explica pelas campanhas de diagnóstico na África com mulheres grávidas e pelos tratamentos com antirretrovirais, que impedem a transmissão vertical do HIV, ou seja, das mães aos seus filhos.

- 36,7 milhões -

Este é o número de pessoas que vivem com HIV no mundo, segundo a última cifra de 2016 da Onuaids, o programa de coordenação da ONU para o combate à aids.

O número aumenta a cada ano pelo ritmo elevado de novas transmissões e também porque os medicamentos antirretrovirais são a cada dia mais acessíveis em países pobres, oferecendo mais chances de sobrevivência.

- 20,9 milhões -

Atualmente, 20,9 milhões de pessoas têm acesso a tratamentos antirretrovirais que, se aplicados regularmente, freiam a doença de forma eficaz e reduzem o risco de contaminação. A cifra é quase três vezes superior que a de 2010.

A consequência é que as mortes relacionadas com a aids no mundo caíram cerca de 50% desde o teto de 2005 (1,9 milhão de mortos) e em 2016 se estabilizaram em um milhão.

A Onuaids estima que a aids tenha matado 35 milhões de pessoas desde que a epidemia começou, em 1981.

* AFP