Com a proximidade do Natal, o comércio de Florianópolis amplia o horário de funcionamento para as compras durante o mês. A partir de segunda-feira até o dia 24 de dezembro, os estabelecimentos comerciais, tanto de rua quanto de shopping center, funcionarão com cronograma especial.

O comércio em geral ficará aberto até as 20h entre os dias 4 e 15. Nos sábados, dias 9 e 16, atendem até as 18h. No domingo, dia 17, das 15h às 21h.

Já na semana entre os dias 18 e 23 as lojas funcionarão até as 22h e, no dia 24, até as 17h. Nos shoppings, o horário será ampliado até as 23h nos dias 16, 20, 21, 22 e 23. No dia 24, o atendimento será das 10h às 17h.

