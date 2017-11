Está em crescimento o número de reclamações registradas em Blumenau contra empresas do município no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec). Em dados divulgados pelo Procon da cidade nesta quarta-feira, destaca-se que o número de reclamações até o dia 1º de novembro já era maior que o do ano de 2016 inteiro.

Segundo o Procon, até o começo do mês o órgão tinha recebido 2585 denúncias, sendo que no ano passado o número ficou em 2448. As reclamações são feitas diretamente ao Procon, que as registra no Sindec e obriga a empresa em questão a fazer um retorno do caso em até 10 dias.

Ainda de acordo com as estatísticas do órgão em Blumenau, cerca de 80% das denúncias feitas na cidade foram resolvidas.

O Procon fica na Avenida Beira-Rio, 1.243, em frente à prefeitura de Blumenau, e também atende através do WhatsApp pelo telefone (47) 99920-0083.