O governo federal editou nesta quinta-feira, 30, decreto que qualifica a gestão da rede de comunicação integrada do Comando da Aeronáutica para execução por meio de parceria com o setor privada. A rede é utilizada no controle do espaço aéreo. O empreendimento foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

No início do ano, a Aeronáutica informou que a terceirização da rede de comunicação poderá trazer uma economia de até 30% aos cofres públicos e que seriam criados mecanismos e contingências para proteção de dados e da segurança nacional.