Os corpos de dez pessoas foram encontrados no litoral da costa noroeste do Japão, diante da Coreia do Norte, dentro de duas embarcações que naufragaram, informaram a polícia e a Guarda Costeira japonesa.

Dois corpos sem vida foram descobertos durante o fim de semana no litoral de uma ilha próximos dos restos de um barco de madeira que parecia proceder da Coreia do Norte, segundo as fontes.

Os corpos, em avançado estado de decomposição, não puderam ser identificados, mas vários indícios fazem pensar que se trata de pescadores da Coreia do Norte, uma vez que também foram achadas caixas de tabaco com inscrições em coreano nos coletes salva-vidas e na proa da embarcação.

Mais ao norte, foram descobertos nesta segunda outros oito corpos em decomposição no interior de um barco de maneira também danificado, e que havia sido avistado em alto-mar na sexta.

Não foram encontrados quaisquer objetos que permita também dizer que os corpos pertençam a pescadores norte-coreanos.

Dezenas de embarcações de pesca norte-coreana naufragam todos os anos no litoral do noroeste do Japão e às vezes seus ocupantes são resgatados com vida.

Segundo especialistas, o regime de Pyongyang os obriga a ir para alto-mar em busca de pesca abundante, mas suas embarcações são muito velhas e mal equipadas, o que os expõe a grandes riscos.

