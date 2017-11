O Walt Disney Studios superou, pelo terceiro ano seguido, a barreira dos 5 bilhões de dólares em arrecadação, informou a empresa nesta quinta-feira (30).

O sucesso se deve em grande parte a "Thor: Ragnarok", da sua filial Marvel, a um passo de superar os 800 milhões de dólares em bilheteria mundial.

O estúdio - o segundo maior conglomerado do mundo depois da Comcast - decepcionou, contudo, os investidores com os resultados de seu quarto trimestre, abaixo do esperado.

Mas o gigante espera se recuperar com a última estreia do ano, "Star Wars", com sua entrada no universo de streaming para competir com Netflix e Amazon e com as inovações feitas em suas séries para televisão.

É o terceiro ano seguido em que a Disney supera a barreira dos 5 bilhões de dólares.

No ano passado, todas as suas divisões - Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios e Lucasfilm - lançaram filmes, o que permitiu à empresa obter 7 bilhões de dólares na venda de ingressos.

"A Bela e a Fera" contribuiu amplamente para o sucesso de 2017, com uma arrecadação mundial de 1,3 bilhão de dólares, o maior sucesso de bilheteria neste ano.

A Marvel também teve sucesso com "Guardiões da Galáxia Vol. 2" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", que também superaram os 800 milhões de dólares em nível mundial.

A Pixar também brilha com "Coco", que se aproxima de 180 milhões de dólares em todo o mundo (foi lançado em novembro), depois de embolsar mais de 550 milhões com "Moana" e "Rogue One".

Especialistas preveem que "Star Wars: O Último Jedi", o próximo filme da franquia, que vai estrear em 20 de dezembro, superará a marca de 1 bilhão de dólares.

* AFP