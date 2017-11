O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), alega a utilização de uma música dos compositores Marisa Monte e Arnaldo Antunes em um vídeo publicado em suas redes sociais em agosto ocorreu por "absoluta coincidência", já que a captação do áudio foi feita "espontaneamente, durante uma vistoria no novo campo de futebol" do Parque do Ibirapuera.

Marisa e Arnaldo denunciaram, nesta quarta-feira, 29, que a música foi feita sem a autorização de ambos e que a Prefeitura se recusou a retirar o vídeo, mesmo após pedidos da dupla.

"Sou fã da Marisa Monte, não apenas de suas músicas, mas da sua carreira. Não imaginei que a utilização, através da Nike, num evento esportivo no Ibirapuera, pudesse criar qualquer tipo de constrangimento. Tenho certeza que a própria Nike não pensou que isso pudesse limitar o respeito à obra e à arte da Marisa Monte", afirmou Doria em entrevista nesta quarta-feira.