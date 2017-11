Hoje, faz um ano da queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, onde o time catarinense disputaria a final da Copa Sul-Americana. É uma data oportuna não apenas para nos lembrarmos com respeito, carinho e saudade das 71 vidas perdidas no desastre – entre atletas, dirigentes, profissionais de imprensa e convidados –, como também um convite à reflexão sobre como um time e uma cidade podem servir de modelo de superação.

A tragédia poderia ser o fim de uma escalada vitoriosa ao lançar dúvidas sobre o futuro do clube. Não foi. De 2009 a 2014, a equipe havia saído do ostracismo para ser referência de sucesso, antes mesmo da comoção que tomou conta de todos. Não devemos esquecer do espírito de união transmitido por aqueles jogadores e de como ele era um reflexo dos chapecoenses. Espírito esse que contagiou até os adversários – vale lembrar da grandeza do Atlético Nacional de Medellín, que abriu mão do título da Sul-Americana, e dos clubes brasileiros, que cederam atletas para o recomeço. E também guardar para nós o exemplo de altivez da Chapecoense em se recusar a aceitar mudanças nas regras em nome do luto.

A resposta veio dentro de campo. Pouco mais de cinco meses depois daquela fatídica madrugada, a Chape faturou o bicampeonato catarinense, o sexto título estadual de uma trajetória iniciada em 1973. E, com quatro rodadas de antecedência, garantiu-se na categoria principal do futebol brasileiro.

Claro que as conquistas no âmbito esportivo não compensam a ausência dos pais, maridos, filhos, namorados que morreram no voo da LaMia. Mas ressaltam a garra e a coragem da equipe do Oeste catarinense. Tais atributos, além de se confundir com a bravura do povo trabalhador que colonizou a região, alimentam a busca pela apuração das causas para identificar as responsabilidades – não somente para eventual punição, mas, principalmente, para evitar que tragédias como essa se repitam.

Foto: Arte DC