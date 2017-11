Para o setor industrial do segmento de elétrica e eletrônicos, o ano de 2018, que para vários outros segmentos da economia será marcado pelas incertezas decorrentes do processo eleitoral, será de crescimento. Em pesquisa da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) que será divulgada na quinta-feira, 76% das empresas consultadas reportaram expectativa de crescimento do setor.

Ainda com vistas em 2018, 18% dos entrevistados afirmaram sua crença na estabilidade da produção e vendas das suas empresas e 6% estão preparados para registrar queda em seus balanços. A sondagem ouviu executivos de 100 empresas do setor fabricante de materiais e equipamentos elétricos e eletrônicos no decorrer da primeira quinzena de novembro. Não estão inseridos no contexto do levantamento, portanto, os resultados da Black Friday.

Numa menor proporção, a sondagem também apontou otimismo para este ano, com 60% das empresas projetando crescimento para 2017 da produção e vendas. Outros 11% disseram esperar que o setor encerre este ano anotando estabilidade e 29% preveem queda.

Também foi identificado nesta pesquisa que 47% das companhias entrevistadas devem ampliar os investimentos em 2018, 43% planejam manter no mesmo patamar de 2017 e 10% têm expectativa de redução.

De acordo com o presidente da Abinee, Humberto Barbato, o bom momento do setor eletroeletrônico pode ser verificado em outros indicadores. Até outubro, foram gerados mais de 4 mil postos de trabalho pela indústria elétrica e eletrônica. No acumulado de janeiro a setembro, a produção apresentou crescimento de 4,7%.

O resultado foi mais favorável do que o registrado pela industrial geral, que ampliou em 1,6% seu quadro de funcionários e pela indústria de transformação, que aumentou o número de trabalhadores em 1%.