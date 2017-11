Os grupos palestinos rivais Hamas e Fatah pediram o adiamento da transferência de poderes em Gaza, a dois dias da data que tinham fixado no acordo de reconciliação que alcançaram sob a mediação do Egito.

"O Hamas e o Fatah pedem ao Egito para adiar a transferência de poderes (em Gaza) de 1º de dezembro para 10 de dezembro para terminar com algumas disposições", segundo um comunicado dos movimentos Hamas, que controla o enclave palestino, e declarações do Fatah, que domina a Autoridade Palestina.

Fayez Abu Eita, porta-voz do Fatah em Gaza, confirmou a intenção em declarações após um encontro entre as duas facções na Cidade de Gaza.

Nos últimos dias, as duas partes trocaram acusações de falhar com respeito ao acordo de 12 de outubro, que deveria ver o Hamas transferir todas as responsabilidades de governo no enclave ao Fatah em 1º de dezembro.

Profundos desentendimentos permanecem entre o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, sediado na Cisjordânia ocupada, e o Hamas, particularmente sobre o destino dos funcionários públicos em Gaza e o controle da segurança no enclave.

* AFP