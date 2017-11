Um homem ainda sem identidade e idade confirmadas foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira em São José, na Grande Florianópolis. O corpo dele, segundo a Central de Polícia, estava em um terreno baldio no Bairro Serraria.

Segundo a Polícia Militar, a área fica na Rua Itália. De acordo com a Polícia Civil, ele foi morto com um tiro na cabeça. O Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local e recolheu o corpo. A causa do homicídio ainda é desconhecida.

Foto: Arte DC