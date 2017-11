O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a alta para 0,52% em novembro ante 0,20% em outubro, divulgou nesta quarta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado veio acima da mediana das estimativas de 0,45% calculada pelo Projeções Broadcast. De acordo com o levantamento feito com 34 instituições, o intervalo das projeções ia de 0,25% a 0,59%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M saiu de 0,16% para 0,66%; o IPC repetiu a taxa do mês anterior, de 0,28%; e o INCC passou de 0,19% para 0,28%. A variação acumulada do IGP-M no ano até novembro foi de -1,40%. Em 12 meses, o IGP-M registrou queda de 0,86%, segundo a FGV.

IPAs

Os preços dos produtos agropecuários no atacado mensurados pelo IPA Agropecuário subiram 0,61% em novembro, após registrarem alta de 0,76% em outubro, informou a FGV. Já os preços de produtos industriais medidos pelo IPA Industrial avançaram 0,68% depois de terem registrado uma pequena deflação de 0,03% no mês passado.

Os preços dos bens intermediários subiram 1,93% em novembro ante avanço de 0,95% em outubro. Já a variação dos bens finais foi de alta de 0,50%, após elevação de 0,39% no mês anterior. Os preços das matérias-primas brutas recuaram 0,68% neste mês, deflação menor do que a observada (-1,05%) em outubro.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) apresentou avanço de 0,66% em novembro. No ano até novembro, o IPA-M tem queda de 3,74%. Em 12 meses, o indicador acumula um recuo de 3,07%.