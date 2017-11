O lucro das maiores empresas do setor industrial da China aumentou 25,1% em outubro ante igual mês do ano passado, desacelerando um pouco em relação ao avanço de setembro, de 27,7%, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país.

Entre janeiro e outubro, o lucro industrial chinês subiu 23,3% na comparação anual, a 6,25 trilhões de yuans, informou a agência de notícias oficial Xinhua. Com informações da Dow Jones Newswires.