O procurador do Ministério Público Federal (MPF) Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba, disse que partem do Congresso Nacional as maiores ameaças ao trabalho do grupo. Dallagnol acrescentou que "não será este Congresso que aprovará as medidas contra corrupção". As críticas foram feitas durante um congresso de auditores internos, no Rio de Janeiro.

— Evitar ataques à Lava-Jato e avançar reformas depende essencialmente do Congresso Nacional, e nós já percebemos, quando o Congresso, há um ano, destruiu as 10 medidas contra a corrupção e as substituiu por uma medida a favor da corrupção, que esse Congresso não tem o perfil para aprovar medidas anticorrupção. Pesquisadores já mostraram que países altamente corruptos tendem a não aprovar medidas anticorrupção porque grande parte de seus parlamentares está envolvida com esse problema e não cortaria os benefícios dos quais desfruta — disse o procurador.

Dallagnol afirmou também que apenas a colaboração da Odebrecht implicou 415 políticos e 26 partidos e que, em razão disso, e de um senso natural de autopreservação, "a tendência é de que se reaja contra as investigações". O procurador citou o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que, segundo ele, "libertou políticos contra os quais pesam fortes evidências de corrupção".

— O que aconteceu no Rio de Janeiro tende a ser uma amostra do que pode vir a acontecer no país, no Congresso Nacional, se nós não trocarmos os nossosrepresentantes. Se a maioria desse Congresso não aprovar medidas anticorrupção, a alternativa é colocar pessoas que aprovem. Nisso, 2018 representa um marco. O que temos visto é um grande número de parlamentares que trabalham num sentido oposto ao aprimoramento das instituições, ao fortalecimento da transparência e à melhoria das regras de licitação — declarou.

— A Lava-Jato não vai ser julgada porque ela prendeu ou condenou. Vai ser julgada pela sua capacidade de catalisar mudanças que diminuam de fato os índices de corrupção no país — avaliou. — No Rio, a corrupção se tornou palpável em termos de sofrimento humano. Quando nós lutamos contra a corrupção, nosso objetivo não é botar pessoas na cadeia, embora seja uma questão de justiça, nosso objetivo é lutar pela preservação dos direitos humanos e fazer com que os serviços públicos sejam mais amplos — acrescentou.

O procurador também citou a Petrobras ao lembrar, na palestra, que um dos delatores teria dito que a empresa "era a moça mais honesta dos cabarés do Brasil".

— A Petrobras é apenas uma amostra do que acontece no Brasil, assim como o Rio de Janeiro é apenas uma amostra do que acontece no Brasil. No Rio, a corrupção foi muito visível pelo rombo que ela causou — afirmou.

Dallagnol disparou críticas também ao Supremo Tribunal Federal (STF), dizendo que respeita os entendimentos dos ministros, ainda que eventualmente divergentes, "mas o que não pode acontecer é que existam decisões desiguais para casos idênticos".

— Os entendimentos não podem variar conforme o nome que consta na capa do processo. Nós vimos acontecer algo nesse sentido quando houve a libertação de José Dirceu. Na época, não tive resignação em relação ao entendimento dos ministros, mas em relação ao fato de que, em situações similares ou menos graves, três dos ministros tinham mantido a prisão — afirmou.