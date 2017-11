Com a retomada do crédito e do emprego, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 27, que o País deverá ter neste ano o melhor Natal "em muito tempo". "Acredito que a economia está tomando ritmo", comentou o titular da pasta da Fazenda, após participar de jantar na capital paulista com executivos do Santander.

Segundo Meirelles, dada a reação da economia e a volta da criação de postos de trabalho, não há mais urgência de medidas de estímulo ao consumo, como aconteceu quando o governo liberou os saques de contas inativas do FGTS.

"Tínhamos em algum momento a necessidade grande de ter todas medidas possíveis visando retomar a economia", disse o ministro. "Agora, a economia está crescendo e empregos estão sendo criados. Foram criados quase 80 mil empregos em outubro", acrescentou.

Meirelles frisou que, por outro lado, o crédito está crescendo a ritmo satisfatório e tende a acelerar essa retomada com medidas de facilitação como a criação da duplicata eletrônica, beneficiando a pequenas empresas, e o cadastro positivo. O projeto de recuperação judicial também será importante para a volta do crédito empresarial, observou.

"Precisamos reforçar agora todo esse processo de recuperação através de medidas que melhorem o desempenho e a produtividade da economia", salientou o ministro. Ele reforçou, nesse sentido, a expectativa de aprovação da reforma da Previdência na Câmara no fim deste ano ou, no mais tardar, começo de 2018, citando o cronograma do presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Meirelles garantiu que, após as mudanças nas regras das aposentadorias, a reforma tributária segue viável para aprovação até o fim do mandato do presidente Michel Temer (PMDB). "Estamos trabalhando intensamente nela".