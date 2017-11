O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, vai se encontrar nesta quarta-feira, dia 29, às 11h30 com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia. Às 12h, receberá o gerente da Amazon no Brasil, José Nilo.

Às 17h, Dyogo Oliveira recebe o novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy. Às 18h, ele se reúne com o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira, e às 19h, recebe o deputado Carlos Marun (PMDB-MS).

Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem apenas despachos internos em sua agenda oficial desta quarta-feira.