O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, cumpre agenda em Assunção, no Paraguai, nesta segunda-feira dia 27. Segundo exposição de motivos publicada no Diário Oficial da União, Etchegoyen participa de reuniões com autoridades da área de segurança e inteligência do país vizinho.