Em mais uma investida da estratégia para quebrar a resistência de parlamentares e da sociedade em torno da reforma da Previdência, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, postou um vídeo e algumas mensagens do Twitter para destacar os pontos que foram retirados da proposta original, na versão mais enxuta que foi apresentada semana passada. "Estão dizendo por aí, na tentativa de confundir as pessoas, que a reforma da Previdência irá mexer nos direitos dos mais pobres. É mentira! Essa reforma atinge apenas 20% da população, os mais ricos, claro, que não querem que nada mude", escreveu Moreira.

O ministro destacou ainda que a reforma "não muda nada para trabalhadores rurais, para os que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada), salário mínimo e para os já aposentados". "E mais, vai garantir que todos continuem recebendo o benefício. Por isso, os parlamentares devem ter consciência e compromisso com a reforma e o povo", cobrou Moreira na mensagem.

No vídeo, o ministro diz ainda que a retirada dos trabalhadores do campo da reforma "é uma demanda que fala diretamente ao número imenso de brasileiros que precisam ter esse direito respeitado", diz.

No texto simplificado do relator deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), todos os artigos que alteravam regras de aposentadoria dos trabalhadores rurais e que tratavam de mudanças no pagamento do BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência carentes, foram retirados.