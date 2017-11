Um motorista que conduzia um caminhão com placas de Pomerode foi preso após ser flagrado dirigindo alcoolizado em Timbó no final da tarde deste domingo. Segundo informações da Polícia Militar o homem teria se envolvido em pelo menos dois acidentes.

O primeiro acidente no qual o motorista teria se envolvido foi o atropelamentod eum ciclista na Rua Blumenau. Os bombeiros que atenderam a ocorrência repassaram à PM a informação de que o motorista teria fugido do local do acidente. O ciclista foi socorrido e levado ao Hospital OASE com ferimentos graves.

Instantes depois, a PM também recebeu informações de populares de que um caminhão com as mesmas características teria colidido contra a parede de um supermecado na mesma rua.

O caminhão foi localizado pelos policiais na Rua Araponguinhas. No local os agentes constataram que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida hpa mais de trinta dias e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 1,59 miligramas de álcool por litro de sangue no primeiro teste e 1,03 na contraprova.

Diante das circunstâncias, o motorista foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Timbó.

::: Três pessoas ficam feridas em acidente no Centro de Blumenau

::: Criança fica ferida em acidente na Rua Bahia em Blumenau

::: Confira outras notícias de Trânsito