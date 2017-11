A dinamarquesa Maersk Line, maior empresa de transporte marítimo do mundo, oficializou nesta quinta-feira a conclusão do processo de aquisição da Hamburg Süd, iniciado em dezembro do ano passado. O negócio é de 3,7 bilhões de euros, que serão obtidos através de empréstimo sindicalizado. O comunicado oficial afirma que, combinadas, as duas companhias poderão concretizar sinergias operacionais de até US$ 400 milhões por ano, a partir de 2019.

Em Santa Catarina, a oficialização significa que a Maersk passa a ter uma 30% das ações do Porto de Itapoá, que pertenciam à Hamburg Süd. A Maersk também é detentora da APM Terminals, arrendatária do Porto de Itajaí.

A intenção de aquisição tramitava desde 1º de dezembro de 2016, e precisou da aprovação de 23 jurisdições. A última, da Korea Fair Trade Commission, ocorreu na última terça-feira.

A Maersk informou que, no futuro, as duas empresas oferecerão uma rede combinada global. Juntas, Maersk Line e Hamburg Süd terão uma capacidade total de contêineres de 4,15 milhões de TEUs e 19,3% de share da capacidade global de. Com a aquisição, 105 navios da Hamburg Süd serão integradas à frota da Maersk Line, que passa a ter 773 embarcações.