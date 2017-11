A produção industrial do Chile registrou crescimento de 5,0% em outubro, na comparação com igual mês de 2017, informou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do país. Ante o mês anterior, porém, houve recuo de 1,8%, sem ajustes sazonais.

Na comparação anual, houve avanços de 10,5% no índice de produção de mineração, de 1,2% no de produção de eletricidade, gás e água e de 0,6% na produção manufatureira, de acordo com o INE. Esses são os itens que formam o dado cheio da produção industrial do país.