A NSC Comunicação venceu na noite desta quarta-feira três categorias do Prêmio Associação Comercial e Industrial de Florianópolis(ACIF) de Jornalismo. O trabalho Fronteira Aberta, da repórter especial do DC Ângela Bastos foi o primeiro colocado em Multimídia e Fotojornalismo, com imagens de Marco Favero. Em Radiojornalismo, Leandro Lessa, da CBN Diário, foi o vencedor com "Da necessidade à oportunidade: empresa de SC é comprada por gigante do e-commerce".

Fotografia de Marco Fávero, que ilustra a reportagem Fronteira Aberta. Foto: Marco Favero / Agencia RBS

A reportagem Fronteira Aberta, publicada no Caderno Nós, destaca a história de imigrantes haitianos, sírios e senegaleses que encontraram em Florianópolis a chance de recomeçar a vida e construir novos negócios.

Leia a reportagem Fronteira Aberta, no Caderno Nós.

Leia também:

Homens ganham 36% a mais que as mulheres em Santa Catarina

Catedral de Chapecó se enche de verde e branco em homenagem às vítimas

Governo publica programação orçamentária com R$ 2,3 bi para o PAC