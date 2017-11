O enviado especial das Nações Unidas para a Síria anunciou nesta quinta-feira que as negociações de paz em Genebra serão prorrogadas até 15 de dezembro e se concentrarão na redação de uma Constituição e na realização de eleições supervisionadas pela ONU.

Durante entrevista coletiva, Staffan de Mistura, enviado especial para a Síria, qualificou de "profissional e séria" a atmosfera desta oitava etapa de conversações, iniciada na véspera.

O emissário destacou que as conversações serão suspensas na sexta-feira para que sejam retomadas na terça e até meados de dezembro.

"Hoje celebramos, pela primeira vez, um encontro de proximidade paralela, com as duas partes (...) e fizemos trajetos de ida e volta entre as duas salas, que estão separadas por apenas cinco metros", explicou o mediador.

Até o momento as duas delegações não ficaram cara a cara.

Perguntado sobre as questões abordadas durante estas negociações, De Mistura destacou que não há "condições prévias" de qualquer lado. "Discutimos, em particular, um processo constitucional e de eleições sob supervisão da ONU".

De Mistura já organizou, sem sucesso, sete rodadas de negociações desde 2016.

O conflito interno sírio, que começou há seis anos, já provocou mais de 340 mil mortos.

* AFP