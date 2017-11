O petróleo fechou em baixa nesta segunda-feira (27), a três dias de uma reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de outros grandes produtores, como a Rússia, na qual será discutido o atual sistema de limitação da oferta.

O barril do light sweet crude para janeiro perdeu 84 centavos, a 58,11 dólares, no New York Mercantile Exchange.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro perdeu 2 centavos, a 63,84 dólares.

Analistas atribuíram a queda desta segunda-feira à expectativa pelas deliberações dos países na reunião desta quinta-feira e ao fato de o petróleo ter tido forte alta nas sessões anteriores.

Na semana encerrada na sexta-feira, o petróleo disparou quando os mercados ficaram sabendo do rumor de que Opep e Rússia iriam estender o pacto de redução da oferta.

A Opep e grandes produtores, como a Rússia, vão discutir em Viena, no dia 30, a extensão dos cortes de produção que aplicam desde janeiro para estabilizar os preços.

* AFP