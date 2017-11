Material apreendido com suspeitos

O Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Polícia Militar (PM) prendeu seis homens na noite desta terça-feira na região do Bairro Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis. O grupo, segundo a PM, pertence a uma facção criminosa de São Paulo que pretende dominar os pontos de vendas de drogas na comunidade.

Os policiais receberam a informação de que o bando invadiria a Costeira no ponto conhecido como Morro do Neném. Depois de 40 minutos de campana, os seis suspeitos foram avistados pelo PPT, quando então ocorreu uma troca de tiros, de acordo com a PM, iniciados pelo grupo.

Dois suspeitos ficaram feridos. Gabriel Polucena de Oliveira e Leandro Ferreira foram levados ao hospital. Com o bando o pelotão encontrou um revólver calibre 38, munições de calibre 38, 22mm e 9 mm, 13 buchas de maconha e uma balança de precisão.

Segundo a PM, os seis homens são membros da célula da facção criminosa existente na comunidade Novo Horizonte, no bairro Monte Cristo, região continental da Capital.

Costeira enfrenta guerra de facções

Desde o começo deste ano a comunidade da Costeira enfrenta uma guerra de facções criminosas. Antes dominada por um grupo catarinense, agora a região é visada pela facção paulista. Em abril, quatro homens foram mortos numa tentativa de invasão no local.

Mais recentemente, em outubro, outra tentativa de domínio dos pontos de venda de droga da Costeira deixou três mortos. Os criminosos filmaram as execuções e compartilharam em redes de conversas.

