A Polícia Militar de Blumenau está com o trabalho de rondas preventivas e atendimentos a ocorrências prejudicado. Sem dinheiro para abastecer as viaturas, o Batalhão da PM na cidade teria iniciado um racionamento de gasolina nesta segunda-feira.

A razão seria o atraso nos repasses do governo do Estado para a compra de combustível. A escassez de verba foi confirmada por responsáveis da PM na cidade, mas nenhum pronunciamento oficial ocorreu até o momento. O comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Jefferson Schmidt, disse não poder falar sobre o assunto, assim como o coronel Carlos Alberto Fritz Bueno, comandante da 7ª Região da Polícia Militar.

Segundo informações da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina (APRASC) e de fontes no batalhão de Blumenau, o racionamento teria iniciado na segunda-feira e os policiais teriam uma ordem para reduzir o número de rondas — mantendo as viaturas paradas na sede do batalhão — e priorizar o atendimento a ocorrências graves, deixando de lado fatos com menor potencial ofensivo.

Situação semelhante no Estado

Na semana passada a mesma situação foi registrada em outras cidades do Estado, mas a falta de verba para gasolina ainda não tinha atingido o Vale do Itajaí. Cidades na Grande Florianópolis, no Oeste, no Planalto Norte e no Sul de Santa Catarina limitaram o deslocamento das viaturas.

A situação durou alguns dias em nível estadual mas foi resolvida com a liberação de crédito suplementar no valor de R$ 280 mil do governo do Estado para a Secretaria de Segurança Pública.