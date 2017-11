Três pessoas foram presas pela Polícia Civil em uma operação contra o tráfico de drogas nesta quinta-feira em Palhoça, na Grande Florianópolis. A ação é feita pela Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Denarc/Deic).

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão para desarticular uma associação criminosa que comandava o comércio de entorpecentes no Bairro Vila Nova, região conhecida como Barra do Aririu. As investigações foram feitas durante três meses.

Os agentes apreenderam durante as diligências aparelhos celulares, uma pequena quantidade de maconha e outros objetos de interesse da apuração da Polícia Civil. Os presos são moradores da região. Eles têm 19, 21 e 25 anos e são naturais de Florianópolis, Santo Amaro de Imperatriz e Sapucaia do Sul (RS).

Leia também:

Chuva forte persiste durante a noite em Florianópolis

Bares e restaurantes ocupam de forma irregular a orla da Lagoa da Conceição