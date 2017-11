Um casal que estava foragido desde setembro deste ano foi preso na tarde desta quinta-feira no bairro União Mineira, em Criciúma, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, que atendeu a ocorrência por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado e da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRACO/DEIC) , o homem e a mulher são membros de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em Florianópolis.

Os dois estavam foragidos desde a Operação Independência, deflagrada no dia 7 de setembro, que cumpriu 100 mandados contra suspeitos de envolvimento nos atentados ocorridos em Santa Catarina desde 28 de agosto. Foram pelo menos 53 casos registrados em menos de 20 dias. Ao todo, na época, a operação teve 300 policiais em ação em cinco cidades: Florianópolis, Blumenau, Joinville, Navegantes e Criciúma.

Ainda segundo a polícia, foram apreendidos no local anotações do tráfico de drogas, extratos de depósitos e transferências bancárias, um celular, documentos falsos que eram usados pelo investigado, além de outros objetos. O casal foi encaminhado para a sede da Deic na Capital. O homem, que não teve a identidade revelada, já tinha fugido da Colônia Penal Agrícola de Palhoça.

