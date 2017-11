Uma operação movimentou a zona Sul de Joinville na manhã desta quinta-feira. A ação, conjunta entre a Polícia Civil, Militar, IGP e a Celesc, ocorreu na rua Juliano Busarelo, bairro Boehmerwald. O objetivo foi combater possíveis ligações irregulares de energia elétrica (conhecidos como gatos) em alguns apartamentos do Residencial Trentino 2.

Por volta das 6 horas, um grande número de policiais e técnicos da Celesc chegaram ao local. Após entrar averiguação nos imóveis, a Polícia Civil autuou cinco pessoas em flagrante pelo crime e duas pessoas foram conduzidas à Central de Polícia por posse de drogas. Para garantir a segurança durante a operação, a empresa de energia acionou a PM e também a Polícia Civil.

Segundo delegada regional, Tânia Harada, as equipes chegaram até os apartamentos a partir de um mapeamento da companhia de energia de onde estariam ocorrendo esses furtos de luz, que é um crime previsto no Código Penal. Nos apartamentos onde havia um responsável e ficou constatado o delito, os policiais fizeram o flagrante.

— Entretanto, essa comprovação da ocorrência de furto não era feito de imediato, na hora. À medida que a Celesc apontava a ocorrência de furto, a Polícia Civil e a Militar se deslocavam para os apartamentos, efetuavam a prisão em flagrante, caso encontravam alguém nas residências, e as buscas (no interior do apartamento) porque se tratava de situação flagrancial — afirma a delegada.

Nos casos onde houve comprovação do furto, mas não foi localizado o responsável pelo imóvel, será investigado por meio de inquérito policial. Ainda de acordo com Tânia, esta foi a primeira operação desta natureza envolvendo as três instituições.

