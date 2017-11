A gestão dos hospitais Florianópolis, na Capital, e Regional de Araranguá, no Sul do Estado, vai passar por uma transição emergencial nas próximas semanas. O secretário de Estado da Saúde (SES), Vicente Caropreso, anunciou na manhã desta quinta-feira que um edital será lançado para a gestão temporária, e mais tarde, para encontrar uma nova organização social (OS) que assuma as duas unidades. A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), atual gestora, deve ter o contrato rompido antes do prazo final.

No início do mês, o governo do Estado já havia sinalizado a intenção de romper com a associação, mas nada foi oficializado. Na última sexta-feira, a SPDM decidiu reduzir o atendimento à população. A Justiça Estadual determinou a reabertura imediata do pronto-socorro, e a retomada dos serviços. A decisão unilateral de contingenciar os atendimentos foi a gota d’água para o governo.

— É emergencial uma transição, foi o pedido maior que fizemos ao juiz nessa decisão que ele tomou. Garantir o atendimento qualificado para as pessoas enquanto se troca de organização social. Nesse período que estamos indicando pessoas para estar no local, verificar o tipo de tratamento que está sendo dispensado pela organização social, que nós estamos pagando em dia. Nós vamos cobrar isso, vamos verificar in loco, tecnicamente, para garantir o direito das pessoas ao atendimento médico — explicou Caropreso.

Três profissionais, dois da área médica e um do setor jurídico, já estão em Araranguá para garantir o cumprimento do que foi contratado com a OS. Por enquanto, a SPDM continua na gestão do hospital, até que os prazos legais e os editais sejam lançados. A consultora jurídica SES, Janine Silveira dos Santos Siqueira, disse que o rompimento não era um desejo da administração, mas que foi necessário.

— Nós não resolvemos romper antes do prazo de vigência, o que acontece é que recebemos uma notificação por meio do Ministério Público, que informou que haveria uma interrupção dos serviços. A secretaria analisou o contrato e a empresa não estava com atraso nos repasses, se houvesse eles teriam que nos notificar, então objetivo da secretaria não foi rescindir antes do prazo de vigência, mas sim lançar um novo edital dentro desse tempo que resta — explicou.

A SES não fixou uma data para divulgar a chamada emergencial, e o contrato com a SPDM encerra no final de junho de 2018. O secretário de Saúde disse que também vai buscar outra OS para administrar o Hospital Florianópolis.

— No caso da grande Florianópolis é mais complicado ainda, pois vem gente de tudo quanto é lado, e o hospital apesar de não ser de alta complexidade, é estratégico para nós. Clínica médica, cirúrgica, traumato, UTI, pronto-socorro pediátrico. O estado acaba bancando basicamente toda medicina hospitalar da Grande Florianópolis, 1,5 milhão de pessoas, já que os municípios não provêm adequadamente. O hospital tem que ser bem gerido e também fiscalizado por nós, cada vez mais em cima — defendeu.

Trabalhadores querem transição segura

Com mais de 500 funcionários, o hospital Regional de Araranguá é referência para o extremo-sul de Santa Catarina, atendendo as demandas de pelo menos 15 municípios. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e região (Sindisaúde), João Batista Martins Estevam, aproveitou a vinda do secretário a Araranguá para apresentar algumas demandas, entre elas o temor da saída da SPDM sem que haja o pagamento das dividas trabalhistas.

— A gente já teve algumas experiências de troca de administração, a maioria foi ruim. Uma delas foi necessário entrar na justiça para que 154 trabalhadores pudessem receber os direitos, e só conseguiram depois de cinco anos, então já estamos avisando com antecedência. Se o governo não tratar disso com carinho, se a SPDM não vier romper o contrato, pagar o direito dos trabalhadores e a novo empresa começar uma página em branco com eles, vai haver a descontinuidade dos serviços prestados — avisou Estevam.

A SPDM informou, em nota, que não foi informada oficialmente sobre um possível rompimento dos contratos firmados. O texto esclarece que, em nenhum momento, pediu rescisão contratual e não tem a intenção de deixar a gestão das unidades hospitalares, motivo pelo qual não há justificativa ou necessidade da contratação de Organização Social de Saúde (OSS) em caráter emergencial (que ocorreria sem licitação), bastando apenas que a SES cumpra a sua parte do Contrato de Gestão, dando condições materiais e financeiras para que a entidade filantrópica possa fazer a gestão do serviço.

